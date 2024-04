Petites histoires des mathématiques

Voici une petite histoire des mathématiques, écrite pour le plaisir de celles et ceux qui désirent en connaître un peu plus à leur sujet. De la Préhistoire aux développement actuels, vous découvrirez les grandes idées qui façonnent l'univers des mathématiques. Vous partirez d'abord à la rencontre de civilisations dont l'apport aux mathématiques a marqué l'Histoire : grecque, chinoise, indienne, arabe... , ou d'autres, plus rares, comme les Mundurukus, en Amazonie, qui comptent à peine jusqu'à 5. Votre voyage se poursuivra jusqu'à la période contemporaine, avec des aperçus sur les multiples aspects des mathématiques actuelles et de leurs applications, souvent peu connues, en cryptographie, météorologie, économie, informatique... Mêlant anecdotes et découvertes, Jean-Pierre Escofier nous rappelle dans ce livre que les mathématiques sont avant tout affaire d'hommes et de femmes, et nous invite à la rencontre de ces mathématiciens et mathématiciennes, explorateurs d'idées nouvelles.