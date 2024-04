Réussir les TP de Physique aux concours. Travaux pratiques, 4e édition

L'objectif de cet ouvrage est d'aider les candidats dans la préparation à l'épreuve de travaux pratiques de physique des concours aux grandes écoles d'ingénieurs. Il rassemble plus d'une vingtaine d'énoncés de travaux pratiques des concours écrits à partir des comptes-rendus de candidats renvoyés à leurs professeurs. Les énoncés de ce recueil ont été choisis de façon à couvrir les grands thèmes du programme de physique de chacune des filières. Chaque énoncé est suivi d'un commentaire et d'une proposition de correction détaillée étayée par des résultats expérimentaux. Des conseils méthodologiques généraux sont fournis pour permettre aux futurs candidats de s'adapter au mieux à des énoncés similaires, et d'aborder de façon plus sereine l'épreuve de TP. Il est aussi proposé une description sommaire des épreuves, des conseils pour le compte-rendu, une révision des calculs d'incertitudes, quelques rappels concernant le matériel utilisé ainsi que les méthodes de mesures en électronique, les réglages de l'interféromètre de Michelson et du goniomètre. Cette 3e édition s'enrichit de 2 nouveaux TP et d'une réécriture de la partie sur les incertitudes de mesure.