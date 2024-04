Les mots sont des fenêtres (ou des murs). Introduction à la Communication NonViolente

"Marshall Rosenberg a prouvé que l'on pouvait réellement entrer dans un état de conscience élargie et que celui-ci pouvait donner des résultats très concrets pour la résolution de conflits. Il ne nous reste qu'à marcher sur ses traces". Deepak Chopra, fondateur du Chopra Center for Wellbeing et auteur Une communication de qualité entre soi et les autres est aujourd'hui et pour le futur une des compétences les plus indispensables et les plus précieuses. Par un processus en quatre points, Marshall B. Rosenberg met ici à votre disposition un outil très simple dans son principe, mais extrêmement puissant pour améliorer radicalement votre relation tant avec vous-même qu'avec autrui. Grâce à des histoires, des exemples et des dialogues simples, vous apprendrez entre autres à : - transformer des conflits potentiels en dialogues paisibles ; - briser les schémas de pensée qui mènent à la colère et à la déprime ; - dire ce que vous désirez sans susciter d'hostilité ; - communiquer avec compassion en utilisant le pouvoir guérisseur de l'empathie ; - entendre tout ce qui est dit derrière un "s'il vous plaît" ou un "merci" ; - vous rendre la vie plus belle, pour vous et pour ceux qui vous entourent. Bien plus qu'un processus, c'est un chemin d'ouverture, d'authenticité, d'harmonie et de maturité qui vous est ici proposé !