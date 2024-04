Libérez votre potentiel grâce au Human Design. Clés et pratiques pour être enfin en phase avec soi-même

Enfin tous les outils réunis pour interpréter efficacement votre Design ! Et si vous étiez né avec votre propre manuel d'utilisateur ? Basé sur votre date, heure et lieu de naissance, le Human Design révèle votre configuration énergétique unique et votre mode de fonctionnement inné. Ce système combine différentes disciplines (astrologie, Yi-king, chakras, arbre de vie de la Kabbale, physique quantique) pour proposer une approche tout à fait singulière. Loin de la simple analyse de personnalité, le Human Design est un outil de transformation personnelle révolutionnaire. Il vous invite à explorer la nature fondamentale de l'humanité et à prendre conscience du rôle irremplaçable que vous êtes venus jouer dans le grand tableau universel. Cultiver des opportunités qui vous correspondent, prendre des décisions justes, communiquer efficacement, nourrir des relations harmonieuses, prendre soin de votre bien-être... De façon concrète et accessible, cet ouvrage complet vous guide pas à pas pour comprendre vos forces, vos défis et ainsi libérer votre véritable potentiel. " Nous sommes faits pour exprimer cette qualité d'unicité qui nous différencie du reste du monde " Ra Uru Hu, messager et fondateur du Human Design