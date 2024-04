Promesses de Dieu pour toi

Dieu est toujours avec toi... Où que tu ailles, Dieu est avec toi. Il ne te laissera pas tout seul. Courage : Dieu est tout ce dont tu as besoin. Toujours. D'après Josué 1. 9 Ce livre joliment illustré contient des paroles d'encouragement issues de 50 promesses bibliques. A chaque page sa nouvelle promesse, actualisée et offerte à tous. Tu découvriras dans ces paroles que tu peux faire confiance à Dieu, et que sa présence à tes côtés sera pour toi source de joie, de consolation et de force. Un livre idéal pour encourager petits et grands dans leur vie quotidienne. Des promesses à garder précieusement dans son coeur.