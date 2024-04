Les 1800 mots de base en anglais. Niveau A2/B1

Les 1800 mots de base en anglais à maîtriser au collège Les 1800 mots de base en anglais correspondent au niveau A2-B1 du cadre européen. Destiné prio- ritairement aux élèves de collège, cet ouvrage, qui les accompagnera tout au long de leur scolarité, couvre l'essentiel du vocabulaire anglais contemporain de la langue courante : la communication, l'environnement ou encore la société. Ces mots sont agrémentés de phrases d'exemples, de nom- breuses remarques grammaticales et, en fin d'ouvrage, d'un index qui recense les thématiques et les mots étudiés. Dans cette nouvelle édition, des exercices complémentaires viennent s'ajouter pour permettre aux apprenants de se perfectionner et tester leurs connaissances. Il constitue ainsi un outil précieux pour tous les collégiens désireux s'exprimer correctement en anglais.