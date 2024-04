Jean de Vignay. Le jeu des échecs moralisé

Jean de Vignay, né entre 1282 et 1285 en Normandie et mort au milieu du XIVe siècle, est connu pour avoir traduit au moins onze oeuvres latines. Parmi celles-ci figurent des monuments tels que la Légende dorée et le Miroir historial. La présente édition porte sur le Jeu des échecs moralisé, traduction d'un traité du dominicain Jacques de Cessoles. Cette oeuvre contient d'une part une exégèse du jeu d'échecs, car l'échiquier correspond à une société idéale et ses pièces sont considérées comme autant de modèles de vertu ; d'autre part, elle consiste aussi en une compilation d'anecdotes historiques à caractère moral, tirées d'une multitude de sources antiques et médiévales. Traduit aux alentours de 1340, le Jeu des échecs moralisé est l'un des derniers ouvrages de Jean de Vignay et permet d'apprécier l'évolution qu'a connue ce traducteur prolifique.