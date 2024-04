Mes sincères condoléances

Si vous pensez que tous les enterrements sont graves et solennels, vous vous trompez : tout peut arriver ! Guillaume Bailly, croque-mort, vous livre ses véritables anecdotes, tantôt hilarantes tantôt tragiques, rencontrées dans l'exercice de ses fonctions, et lève enfin le voile sur ce à quoi ressemble vraiment ces cérémonies de dernier hommage. Entre rires et larmes, elles sont parfois le théâtre d'événements incongrus.