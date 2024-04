Eternel Senna. Le livre hommage

Partez à la rencontre d'Ayrton Senna légende de la Formule 1 à travers des témoignages et histoires inédites 30 ans après la disparition du mythe Ayrton Senna est l'un des plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1 Déifié au Brésil l'homme de São Paulo continue de fasciner bien après son décès survenu le 1er mai 1994 sur le circuit d'Imola Trente ans plus tard Daniel Ortelli Thomas Woloch et le photographe Dominique Leroy se sont penchés sur l'histoire du Brésilien depuis ses débuts en Formule 1 en 1984 jusqu'à sa dernière saison chez Williams dix ans plus tard En 224 pages et à travers des témoignages exclusifs de ceux qui ont connu le Brésilien au plus près les auteurs proposent un portrait véritablement humain de ce pilote devenu légende du sport automobile Son caractère ses points forts ses faiblesses ses moments de joie ou de doutes tous ces éléments de la carrière de celui que l'on appelait " Beco " ou "Magic" sont abordés dans cet ouvrage passionnant regorgeant d'histoires et d'anecdotes inédites Le tout est richement illustré par les photos de Dominique Leroy photographe de F1 et témoin privilégié de la carrière d'Ayrton Senna