IA génératives pour créer du contenu. 31 outils et 4 plans d'action

Novembre 2022, la société Open AI, dévoile au grand public "ChatGPT". Une intelligence artificielle générative de textes. Les semaines et les mois qui suivirent furent une révolution numérique. Le monde prenait connaissance de l'existence des IA. De leurs possibilités et de leurs potentiels, vastes, éclectiques, sans fin. Allant de la simple réponse à une question jusqu'à la création d'oeuvres d'art, la conception de nouveaux produits, l'organisation de travail, sans parler de l'intégration dans les moteurs de recherche... Julien Pibourret, consultant-formateur en web-marketing et social média s'est emparé du sujet avec Sébastien Beaujault, rédacteur web et vous livre ici les outils et techniques pour utiliser efficacement ChatGPT, Dall-E, Midjourney et les autres plateformes numériques indispensables pour générer des contenus textes, audios, mais aussi pour construire des sites internet, ou encore optimiser son référencement. Que vous soyez complétement novice ou simple utilisateur d'IA générative, ce livre vous donnera les clés pour mieux comprendre le potentiel de ces technologies et surtout pour les utiliser de manière responsable et créative.