Métropole et aménagement. Montpellier face à son intégration territoriale

Dix ans après l'installation des métropoles, nous sommes en droit de nous interroger sur l'accomplissement du fait métropolitain. En quoi ce nouveau régime de coopération peut-il entraîner l'émergence d'un nouvel agir collectif interterritorial ? Sur fond d'enjeux d'aménagement, cet ouvrage examine la façon dont on a cherché, à Montpellier, à construire en référence au grand territoire en se demandant si, malgré une raison métropolisante encore active, une altermétropolisation était concevable. Considérant la mandature 2014-2020, l'analyse pointe des avancées politiques mais qui conduisent à des initiatives concrètes limitées. Le changement est toutefois engagé et les acteurs composent avec une territorialité métropolitaine montpelliéraine renouvelée. Les cahiers POPSU rassemblent les connaissances produites au fil des travaux de recherche-action menés par la Plateforme d'observation des projets et stratégies urbaines (POPSU) dans le cadre du programme "Métropoles".