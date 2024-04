S'initier au Pilates

Grâce au Pilates, tonifiez votre corps chez vous, à votre rythme et sans matériel ! Découvrez dans cet ouvrage un programme sur mesure : - Plus de 20 exercices phares illustrés étape par étape, pour renforcer votre corps progressivement. - Des séances types pour travailler en profondeur l'ensemble du corps. - Des résultats rapides : des muscles raffermis, un dos plus souple, un corps plus dynamique... - D'incroyables bienfaits : améliorer son souffle, évacuer le stress, la fatigue et les douleurs.