Observer le ciel

Profitez du grand spectacle du ciel nocturne et identifiez les étoiles ! Ce petit livre s'adresse à tous ceux qu'un ciel d'été étoilé fascine. Il leur permettra, sans matériel, de comprendre ce que sont planètes, étoiles et galaxies, de se repérer dans la voute céleste et de réussir des observations étonnantes ! Les schémas très simples et les conseils pratiques permettent d'identifier les principales constellations en fonction des saisons. L'essentiel pour s'initier à l'astronomie !