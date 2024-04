Chantons en Église - Chants pour l'annonce de l'Évangile

Dans La joie de l'Evangile, le pape François invite à laisser résonner le coeur de la foi - le kérygme - pour vivre cette période passionnante de la nouvelle évangélisation : Jésus Christ est mort, il est ressuscité, il est vivant et te sauve ! L'Eglise de France propose depuis septembre 2022 la Démarche KERYGMA, pour aider les baptisés à entrer dans le dynamisme de cette pastorale kérygmatique. A Lourdes, du 20 au 23 octobre 2023, ce sont près de 2800 personnes qui ont vécu un rassemblement fraternel, ressourçant et dynamisant. Ce nouvel album de la collection Chantons en Eglise regroupe les chants et la messe qui ont été créés pour le rassemblement KERYGMA. Une rencontre pour rappeler aux catholiques une priorité : faire connaître le Christ au monde d'aujourd'hui. Les communautés doivent avoir le souci de cette première annonce de l'Evangile qui dit le coeur de la foi (le kérygme) : elle doit imprégner leur vie ainsi que toute démarche pastorale. Un outil qui aidera les communautés à garder bien vivant le souci de la première annonce de l'Evangile, tant dans les célébrations que dans toutes leurs activités pastorales. Un outil précieux pour nos communautés, nos groupes, nos mouvements...