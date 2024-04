La Saga de Bas de Cuir Tome 1 : Lee tueur de Daims

La Saga de Bas de Cuir est l'adaptation des cinq romans de James Fenimore Cooper, dont on connaît surtout le chef-d'oeuvre Le dernier des Mohicans, en bandes dessinées. En cinq épisodes de vie, de l'adolescence à la vieillesse, est décrite la destinée de Nathaniel Bumppo, alias Bas-de-Cuir. Découvrez son amitié pour les indiens Mohicans, Chin-gachgook et son fils Uncas, derniers de leur race, son dévouement, sa bravoure lors des guerres coloniales et sa fuite constante vers l'ouest devant la civilisation envahissante... Chaque album adapte un des romans.