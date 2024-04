Gérard Philipe : le devenir d'un mythe

Figure du théâtre et du cinéma français célébrée dans le monde entier, Gérard Philipe a marqué son époque, mais que reste-t-il, cent ans après sa naissance, d'une aura que l'on pouvait penser indélébile ? L'occasion d'un renouveau se fait jour par la production romanesque, poétique, biographique, l'exploitation des archives et également la restauration de la maison de Cergy. On ignore souvent sa vision du théâtre populaire, les projets avortés de captation et l'importance des enregistrements de sa voix auprès des enfants comme auprès des futurs acteurs. On ne sait pas tout des témoignages d'admiration, de son soutien aux professions artistiques, du rôle de son épouse Anne pour reconduire l'esprit du couple en littérature. Que nous disent les études archivistiques, les recherches en sciences du langage sur les biographies, celles en arts du spectacle ou en cinéma sur le Festival d'Avignon, le TNP et les tournées, sur la réception de ses films à l'étranger ? Confirment-elles un étiolement de l'intérêt ou permettent-elles de penser un renouvellement de perspective ? Comment envisager ce renouveau, y compris dans les classes ? Cet ouvrage propose d'apporter un regard nouveau sur la constitution du mythe Gérard Philipe pour réfléchir à la manière de le revisiter, voire de le transfigurer dans l'espace à construire de la médiation et de la création contemporaines. Avec les contributions de : Ambre Bates, Jean-Pierre Ardelle, Marion Chénetier-Alev, Régine Delamotte, Anne-Lise Depoil, Konstantza Georgakaki, Agathe Giraud, Julia Gros de Gasquet, Violaine Houdart-Merot, Joël Huthwohl, Vincent Leroy, Emmanuelle Pesqué, AMarie Petitjean, Marie-Madeleine Mervant-Roux, Jeanne Shion Mizuhara, Geneviève Winter.