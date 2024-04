Responsabiliser pour dominer. Aliénation et émancipation par l'aménagement des lieux de vie

Cet ouvrage examine les nombreuses responsabilisations qui s'imposent à nous tout au long de notre vie. Sont-elles toujours légitimes ? L'individu est-il par nature un sujet responsable, ou est-il, au contraire, conduit à le devenir ? Comment se fait-il que les responsabilités heureuses des uns se fassent souvent au prix de responsabilités moins heureuses des autres ? Qui décide de quoi ou de qui nous pouvons être responsables ? L'analyse détaillée et documentée des processus de domination par la responsabilisation va permettre à l'auteur d'ouvrir des possibilités théoriques et pratiques inédites de résistance et d'émancipation, notamment par un réaménagement de nos lieux de vie.