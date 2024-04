Jana Berzelius : Ne réveille pas l'ours qui dort

Le 7e tome de la série Jana Berzelius par la reine du polar suédois. Un homme est retrouvé sauvagement assassiné dans la banlieue de Norrköping. A l'intérieur de son corps mutilé, un ours en peluche. Ce mode opératoire retient l'attention des enquêteurs Henrik Levin et Mia Bolander, qui remontent jusqu'à une certaine Filippa Falk. Ancienne policière, elle semble être la seule à détenir les clés pour comprendre ce meurtre et, surtout, identifier le coupable. Mais souhaite-t-elle seulement aider la police ? Quant à la procureure Jana Berzelius, elle cherche par tous les moyens possibles - usant de violence s'il le faut - à traquer le tueur. Mais l'ombre de son passé est de plus en plus menaçante, et les chances de protéger l'homme qu'elle aime de lui, de plus en plus ténues. Traduit du suédois par Rémi Cassaigne A propos de l'auteur Emelie Schepp a auto-publié son premier roman en 2013, qui a connu un succès retentissant. Depuis, sa série avec pour héroïne la procureure Jana Berzelius s'est vendue à plus de 3 millions d'exemplaires dans le monde et est traduite dans une vingtaine de pays. Elle a également remporté de nombreux prix, dont celui de Gotland trois années de suite en tant qu'autrice de l'année (2016, 2017 et 2018).