Un coeur au bord des yeux

D'aucuns diront trouver une certaine ressemblance entre l'héroïne Anaïs Rocher et l'auteure... Mystère ! Ce que l'on sait de façon certaine, c'est qu'à travers le vécu, le parcours familial, amical, scolaire et social d'Anaïs Rocher, le lecteur traversera son univers, une forêt de mots dits, cachés, lus, tus, écrits, déclamés...Puis, il ira à ses côtés, au gré de nombreux voyages, de troublantes rencontres, dans de multiples activités passionnantes, entre la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, l'Hexagone, l'Afrique (entre autres)... Contrées qui ont accueilli la comédienne et journaliste Anaïs Rocher et qui vont sous sa plume et ses souvenirs, se raconter politiquement, économiquement, culturellement, humainement. Anaïs Rocher pense, joue, écrit, vit à la lumière, à l'ombre, à l'encre de son étrange coeur au bord des yeux... Des époques saisies. Des instants choisis.