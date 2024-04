20 idées reçues sur l'énergie. Comment les économistes répondent à l’un des plus grands défis de la planète

Le monde est confronté à un défi inédit et complexe : assurer l'accès à l'électricité pour tous, tout en diminuant la consommation mondiale d'énergie et en luttant contre le réchauffement climatique. Pour y parvenir, une refondation complète des modes de production et de consommation de l'énergie est nécessaire. Or, un certain nombre de mythes et de dogmes empêchent la construction d'un modèle capable de relever ce défi. Parmi les plus répandus : " La libéralisation bénéficie aux consommateurs ", " Le gaz de schiste est un remède contre le chômage ", " Le nucléaire sera toujours compétitif ", " La production décentralisée d'électricité est une illusion "... Un livre vif et inspiré, abordable, qui ouvre le débat, esquisse de nouvelles stratégies et apporte des propositions concrètes.