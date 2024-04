L'école du cerveau. De Montessori, Freinet et Piaget aux sciences cognitives

Montessori, Freinet, Piaget,... vous vous demandez quelle méthode d'éducation répond le mieux à vos besoins et à ceux de vos enfants ou élèves ? L'école du cerveau vous propose une vue d'ensemble sur tous les repères historiques et les grands jalons de la psychologie de l'enfant. Que vous soyez professeur, parents ou éducateur, cet ouvrage est une précieuse boîte à outil – autant pratique que théorique – pour s'initier à la neuropédagogie et comment les sciences du cerveau peuvent renforcer les méthodes d'enseignement. Avec ses nombreux schémas, exemples et pistes pratiques, la neuropédagogie n'aura plus de secrets pour vous.