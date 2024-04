Maîtresse, pourquoi ?

C'est bien connu, la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Personnage incontournable de l'enfance, la maîtresse est souvent la confidente des enfants... pour le meilleur et pour le rire ! Michèle Guérin, institutrice en maternelle, recueille ainsi depuis plusieurs décennies les jolis mots de ses têtes blondes, attendrissants ou comiques, mais toujours spontanés ! Allant du simple jeu de mots (involontaire) au raccourci qui en dit long, ces quelque 300 perles enfantines sont autant de créations originales détonantes ! Entre autres aphorismes, on trouve des vérités lumineuses que nos chérubins énoncent avec un aplomb charmant : " J'aurai bien le temps de travailler quand je serai plus grand ! ", " T'es bien plus belle sur la photo qu'en vrai... ", " Mes mains sont trop petites pour travailler ! ", " Je veux picoler, avec des outils comme papa ! ", " Mon chat, c'est un céréale killer de mulots ! ", " Je me suis fait mal au genou du pantalon. ", " Maîtresse, j'arrête pas d'atchoumer ! "