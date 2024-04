Soigner la maladie de Lyme avec la naturopathie. Protocoles adaptés et efficaces

Des protocoles de soins complets pour soigner la maladie de Lyme. La maladie de Lyme chronique, consécutive à une morsure de tique, est très invalidante, et la médecine conventionnelle n'obtient pas toujours de bons résultats. Les protocoles de soins naturopathiques détaillés dans ce livre ont fait la preuve de leur efficacité et apportent de nouvelles connaissances aux médecins, et de l'espoir aux malades.