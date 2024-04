Dracula. L'ordre du dragon

Redécouvrez le mythe de Dracula Hongrie 1890 Piégé par le prince Vlad Dracula Jonathan Harker se retrouve emprisonné entre les murs lugubres de son cachot Mais Greta l'épouse répudiée de ce prince sanguinaire décide de lui venir en aide Elle lui apprend qu'au même moment Dracula navigue vers l'Angleterre afin d'épouser sa fiancée Lucy et d'assouvir dans la capitale britannique sa soif de sang neuf Lorsque le bateau accoste au port de Whitby Dracula a déjà pris plaisir à décimer tout l'équipage regagnant ainsi une bonne partie de ses pouvoirs Quand Jonathan parvient à son tour enfin à rejoindre Londres une impitoyable traque commence Mais bien qu'affaibli Dracula n'a pas encore révélé toute la puissance de ses pouvoirs... Retour aux origines du mal avec ce one shot librement inspiré de l'oeuvre de Bram Stoker qui nous ensorcèle avec le dessin au lavis noir & blanc d'une grande beauté de l'italien Corrado Roi A ses côtés Marco Cannavò développe une relecture originale et audacieuse du roman