Je suis auto-entrepreneur !. Ma micro-entreprise, elle a tout d'une grande

5e édition à jour des dernières évolutions législatives - Auto-entrepreneur, vous voulez maîtriser le régime de la micro-entreprise et ses dernières évolutions ? Connaître les nouvelles mesures qui vous protègent en cas de baisse d'activité en cette année de crise sanitaire ? - Salarié, étudiant, artisan, retraité ou coach, vous souhaitez lancer votre propre activité? Cette nouvelle édition à jour des toutes dernières évolutions administratives, juridiques et fiscales, vous aidera à décoder les règles, à connaître vos droits et obligations, et vous apportera des éclaircissements sur de nombreuses spécificités du régime. Vous y trouverez notamment un point complet sur les mutations ayant impacté le régime de l'auto-entrepreneur depuis sa création : doublement des plafonds, suppression du RSI, impact de la réforme des retraite et fonctionnement de la retraite progressive, l'arrivée de la facturation électronique, la possibilité de vendre son entreprise individuelle, les droits formation professionnelle même lorsque l'on est en arrêt, droit au chômage, congé parental et congé proche aidant, assistance en cas d'accident du travail, médiation de la consommation et les aides en cas de décès pour vos proches... Un ouvrage indispensable pour vous guider dans toutes vos démarches.