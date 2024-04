Le sourire de l'alligator

Un crocodile blanc au pays de Crin-Blanc ! La Camargue se réchauffe, faisant naître une mangrove entre les deux bras du Rhône. Venus d'ailleurs, les alligators s'y installent. Le premier est blanc, unique, impressionnant. Il terrorise la société camarguaise. La presse s'emballe, les défenseurs de la nature s'en mêlent. Folco, le petit gitan, Mireille, la jeune fille passionnée de chevaux, Amaury et Pierre, héritiers des dynasties de Camargue, Blaise, le gardian, Samuel, le véto fou de crocos, Régis, qui se croit le grand maître de la nature camarguaise... Chacun accueille à sa façon l'arrivée de cet hôte encombrant, qui fascine les uns autant qu'il effraie les autres, déchaînant les passions et les haines. Après les flamants roses, les taureaux noirs et les chevaux blancs, les crocos ont-ils leur place dans ce pays de toutes les légendes ? Faut-il éradiquer cette espèce invasive, ou bien accepter sa présence ? Et si l'alligator sauvait la Camargue, menacée par la submersion marine ? A travers cette fable écologique que le changement climatique rend de plus en plus plausible, Sylvie Brunel, géographe et écrivain à succès, passionnée de Camargue et de chevaux, nous livre un message universel sur notre monde confronté à tous les défis de demain.