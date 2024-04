Une redécouverte des fables écrites par Marie de France dans une traduction nouvelle et illustrée. En partenariat avec Talents Hauts. Edition enrichie d'un accompagnement pédagogique et d'illustrations. Les Fables : Cinq cents ans avant La Fontaine, Marie de France écrivait des fables rimées en français, puisant aux mêmes sources que son successeur. Vives et drôles, les fables de Marie de France donnent à voir une société médiévale qui fait étrangement écho à la société actuelle, dans laquelle les plus puissants méprisent les lois et écrasent les plus petits. Heureusement, la ruse et l'intelligence s'opposent à la force et ménagent une lueur d'espoir ! L'objet d'étude : Résister au plus fort : ruses, mensonges et masques (classe de 6e) L'accompagnement pédagogique : Une présentation visuelle et accessible pour découvrir l'autrice, l'époque et le genre de la fable Une sélection de fables et leur version audio Des séances d'étude de l'oeuvre avec des questions, des encadrés sur les grandes notions littéraires et des activités variées Un groupement de textes et d'images pour approfondir le thème : ruse et jeux de dupes Un bilan pour retenir l'essentiel Méthode : des fiches simples et efficaces pour travailler ses compétences Le vocabulaire essentiel