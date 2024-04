Gourmandise. Histoire d'un péché capital

Entre rêves de Cocagne et franches ripailles rabelaisiennes, ce livre nous convie à un voyage en gourmandise à la recherche d'un péché capital bien ambigu. Gourmandise ? Faut-il entendre la goinfrerie que l'Eglise et les bonnes manières réprouvent dès le Moyen Age ? L'art de la bonne chère cultivé à loisir par de distingués gourmets ? Le penchant naturel des enfants pour les sucreries ? Ou encore un univers féminin de friandises et de mignardises ? Autant d'interrogations qui nourrissent cet ouvrage. Même l'Eglise catholique a enseigné les plaisirs honnêtes de la table au mépris des violentes critiques protestantes... Las ! le péché de gourmandise a été laïcisé par un discours diététique moralisateur et par l'obsession contemporaine de la minceur. "Voici un livre qui est un régal". Bernard Pivot, Journal du Dimanche