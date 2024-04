Les chemins de la simplicité. Pour les fatigués des organisations compliquées

A trop vouloir maîtriser l'incertitude et diminuer le risque, nos organisations se sont enivrées de processus et de procédures. Résultats : les systèmes s'alourdissent, les délais et les coûts augmentent. La complication règne, semant confusion et frustration. D'abord perplexes, les équipes finissent par contourner les règles établies avant de se désengager complètement. Comment corriger notre trajectoire et retrouver le chemin vers la simplicité ? Comment renouer avec les besoins réels des organisations et libérer leur plein potentiel ? Ce livre vous donne les clés pour remettre la simplicité au coeur de votre entreprise, quels que soient son secteur d'activité, sa taille... et sa complexité. A travers les témoignages inspirants de ceux pour qui la simplicité s'impose comme une valeur clé, il met en évidence les conditions essentielles pour y parvenir. Ouvrage coordonné par Philippe Guillou, consultant et expert en management. Avec la participation de Pascal BORDE, directeur du laboratoire d'astrophysique de Bordeaux ; Régine CHARVET-PELLO, designer et fondatrice d'une agence de design ; Philippe FIORAVANTI, responsable projet Industrie 4. 0 ; Isabelle FRISON, experte en développement et innovation ; Emmanuel GABORY, agriculteur, éleveur de bovins ; Christian HERRAULT, ancien DGA, DRH Groupe International ; Bénédicte MATHONAT, docteur en philosophie ; Franck BERTHOULOUX et François PELTIER, consultants.