Une vie sans stress grâce à l'EFT

L'EFT (Emotional Freedom Techniques ou techniques de libération émotionnelle) est une sorte d'acupuncture émotionnelle destinée à libérer la personne de ses ressentis désagréables, du stress, des comportements négatifs, etc. Elle est bénéfique dans le traitement des phobies, des douleurs, des deuils dits pathologiques, des traumatismes même sévères, des compulsions et des addictions. Ce guide pratique vous donne les clés pour vous approprier cette technique simple et efficace, avec des exercices qui vous aideront à vous épanouir dans vos relations et votre vie quotidienne. Grâce à l'EFT, une méthode naturelle, amusante et innovante, retrouvez la sérénité en peu de temps.