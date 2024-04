C'est raté et alors ?

Une mayonnaise qui ne monte pas, un risotto trop sec, une mousse au chocolat trop compacte... Les ratés sont nombreux en cuisine et on ne sait pas toujours pourquoi. En partant des problématiques les plus classiques, Raphaël Haumont nous aide à comprendre ce qui n'a pas marché et propose de nombreux conseils pour sauver ou rattraper les recettes mal engagées. Si elles sont vraiment ratées, pas d'inquiétude : rien ne se perd tout se transforme. Lancez-vous dans des expériences culinaires antigaspi et gourmandes : les soufflés qui retombent se transformeront en quiches ; les meringues trop cuites deviendront des rochers coco ou encore les purées trop sèches donneront de très bons crackers... Devenez un expert du sauvetage culinaire !