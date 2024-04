S'initier au yoga

Découvrez dans ce mini-guide très complet ; - L'origine du yoga et ses principes fondamentaux : une pratique corporelle et spirituelle, avec une éthique simple ; - Ses constituants : les postures (asanas), les respirations (pranayama) et la méditation. - Les familles de postures : flexions, extensions, inclinaisons latérales, appuis, inversions, équilibres. - Une trentaine de postures détaillées et illustrées : avec pour chacune, son effet sur l'organisme, sa description précise et d'éventuels aménagements. Le yoga, c'est pour vous !