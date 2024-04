Languedoc, Cévennes. Edition 2024-2025

Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! Du maquis des Cévennes, à cheval sur le Gard, la Lozère et l'Hérault, jusqu'au canal du Midi en passant par la Petite Camargue, c'est un territoire contrasté que l'on apprivoise pas à pas. Depuis les plateaux sauvages des causses jusqu'à la Grande Bleue, vous ne serez pas déçus du voyage. Dans Le Routard Languedoc, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - Une première partie en couleurs pour découvrir la région à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (jouer le marin d'eau douce en louant un bateau pour naviguer sur le canal du Midi, parcourir la Petite Camargue, d'étang en rizière, à pied, à vélo, en kayak, en péniche, en observant les troupeaux de taureaux qui animent encore la fameuse bouvine camarguaise...), des visites (remonter le temps à Nîmes, où l'Antiquité romaine côtoie les architectes modernes, s'immerger dans la ville (et la vie) médiévale d'Uzès... .), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - plus de 30 cartes et un plan détachable avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir le Languedoc hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.