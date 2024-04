Topos. Logique de l'onto-logique

La copie du tapuscrit de l'abécédaire dessiné de la main d'Alain Badiou, qui portait sur la théorie mathématique des catégories, resta longtemps l'unique outil de travail du petit groupe de personnes qui assistaient à son séminaire du samedi matin dans les années 1990. Edité avec son texte complémentaire Etre-Là ou Mathématique du Transcendantal, Topos demeure une source essentielle d'informations sur l'une des séquences décisives et des plus ardue de la trajectoire philosophique d'Alain Badiou. Ces deux textes complètent son ontologie antérieurement établie de la théorie des ensembles par une phénoménologie logique articulée à la théorie mathématique des catégories. La théorie des ensembles et la théorie des catégories ouvrent des chemins distincts pour toutes les questions décisives concernant la pensée de l'être (actes de pensée, formes d'immanence, identité et différence, écoles de logique, infinité, unité ou pluralité des univers, etc.) en énonçant des conditions différentes pour la philosophie. Enfin, ces deux textes constituent pour les non-spécialistes une introduction claire et stimulante à ces domaines cruciaux de la mathématique contemporaine que l'on doit au génie d'Alexandre Grothendieck.