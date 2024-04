L'univers pas bête

C'est quoi l'Univers ? Les planètes sont-elles vraiment rondes ? Qu'est-ce que ça veut dire E = mc2 ? Ce livre adressé aux enfants à partir de 7 ans répond aux nombreuses questions que nous nous posons tous, enfants et adultes, sur la place de la Terre dans l'Univers : du big bang à l'origine des étoiles, des trous noirs à la conquête spatiale... Les réponses très accessibles d'un journaliste scientifique et les illustrations jubilatoires de Pascal Lemaître permettent de comprendre l'incroyable et mystérieuse histoire du monde. Prêts pour ce voyage intersidéral ?