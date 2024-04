Capitale de la douleur. Avec un parcours sur "La révolution surréaliste"

Le célèbre recueil de Paul Eluard, suivi du parcours littéraire " La révolution surréaliste " . Une oeuvre dont la lecture est recommandée en 1re, en lien avec Cahiers de Douai au programme du Bac. Dans une édition Spécial lecture cursive. Le recueil En 1921, la vie de Paul Eluard est bouleversée : sa compagne, Gala, entame une liaison avec un de leurs amis, le peintre Max Ernst. Le poète consigne alors sa détresse dans d'intenses poèmes d'amour qui formeront Capitale de la douleur, le premier grand recueil de poésie surréaliste. Le parcours " La révolution surréaliste dans la littérature et dans les arts " En complément du recueil, un choix d'oeuvres surréalistes - poèmes et tableaux : pour partir à la découverte de l'un des mouvements artistiques et littéraires majeurs du XXe siècle. Le dossier Toutes les ressources utiles au lycéen : - un avant-texte pour situer l'oeuvre dans son contexte - au fil du texte : - un accompagnement pour lire l'ensemble des poèmes - des " clés " pour analyser les poèmes emblématiques - dans le dossier qui suit le texte : - des fiches de synthèse sur l'oeuvre et le parcours - une section spécialement destinée aux élèves de 1re pour les aider à présenter l'oeuvre, au titre de la lecture cursive, lors de l'épreuve orale du bac de français Le guide pédagogique en ligne Dans le guide pédagogique, téléchargeable sur www. editions-hatier. fr (Lien -> http : //www. editions-hatier. fr/), l'enseignant trouvera tous les corrigés : des questionnaires au fil du texte et des lectures d'images.