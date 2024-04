Les entrepreneurs de légende. Tome 4, Starbucks, Rolls Royce, Siemens, Philips, Toyota, FIAT, Dell, Essilor Luxottica, Merrill Lynch, Dupont… Partis de rien, ils ont fondé des empires

Les plus grands entrepreneurs ne cesseront jamais de nous fasciner. Leur audace, leur parcours rempli de rebondissements improbables, ce qu'ils nous apprennent sur leur époque, sur l'économie ou la société en font des personnages passionnants, dont le parcours mérite d'être connu et raconté. Nous avons choisi de vous raconter l'histoire des personnalités les plus emblématiques, de décrire les obstacles qu'ils ont affrontés, les montagnes qu'ils ont déplacées, l'étendue de leur génie, sans omettre leurs zones d'ombre. Bienvenue dans le monde fascinant des entrepreneurs de légende ! Dans ce quatrième tome, découvrez Howard Schultz (Starbucks), Michael Dell, Werner Von Siemens, Henry Royce, les frères Philips, les Toyoda (Toyota), les Agnelli (FIAT), Leonardo Del Vecchio (Essilor Luxottica), Charles E. Merrill (Merrill Lynch), Du Pont de Nemours (Dupont). Les entrepreneurs de légende, Tome 4 est le neuvième livre de la série " Entrepreneurs de légende ", dont certaines aventures entrepreneuriales sont également déclinées en podcast en collaboration avec CDI Médias.