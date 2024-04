Le guide complet de l'alimentation anti-inflammatoire. La méthode de la célèbre Marion Kaplan pour éviter 90% des maladies

La méthode de la célèbre Marion Kaplan pour éviter 90% des maladies "Votre corps est un temple, n'y faites pas entrer n'importe quoi" Dr Catherine Kousmine. Vous souffrez de surpoids, troubles intestinaux récurrents, problèmes de peau, douleurs articulaires, allergies, fatigue chronique ou dépression ? Ne cherchez pas plus loin : ce sont là les signes d'une inflammation chronique. Le remède ne viendra pas en consommant plus de médicaments, mais en changeant vos habitudes alimentaires. Comment déterminer l'alimentation qui fonctionne pour vous ? Celle qui réduit l'inflammation, restaure votre flore intestinale et vous garde en bonne santé, mince et plein(e) d'énergie ? Développé par Marion Kaplan, le programme nutritionnel de ce livre est basé sur l'alimentation ancestrale pour laquelle nous sommes tous programmés et la prise en compte de votre métabolisme propre. Il va vous aider à choisir les aliments optimaux pour votre santé. Ce programme souple, personnalisé, se décline en 3 étapes : 1. Détox : jeûne suivi d'une alimentation ancestrale stricte. 2. Adaptation : vous introduisez les aliments " modernes " un à un pour savoir ce que votre métabolisme et votre microbiote tolèrent ou pas. 3. Tolérance : vous pouvez vous faire plaisir tout en respectant les bactéries qui vous veulent du bien. Basé sur les dernières découvertes en nutrition, ce programme diminue considérablement l'inflammation chronique et réinitialise le métabolisme. Vous renouez en quelques semaines avec la ligne, l'énergie, le sommeil, la santé immunitaire. Et n'ayez crainte, ce n'est pas un parcours du combattant ! Marion est très gourmande et les 70 recettes qu'elle vous a concoctées vont vous permettre de passer avec succès ces étapes sans la moindre frustration !