Faîtes vos jeux ! La vie musicale dans les casinos français (XIX-XXe siècle)

On joue beaucoup au casino, mais pas seulement de l'argent : pour attirer le public, les établissements de jeux ne lésinent pas sur les moyens et offrent aux musiciens de nombreux espaces d'expression. Apparaissant au milieu du XIXe siècle dans les stations balnéaires et thermales, les casinos français ont joué un rôle important - et pourtant ignoré - dans le développement artistique du territoire français jusqu'à la fin du XXe siècle. Ce livre collectif aborde la vie musicale de ces établissements sur le temps long, et en propose des approches très diverses. Des études sur un lieu précis y côtoient l'analyse de parcours individuels d'instrumentistes et la programmation de certains genres (comme le jazz, le ballet, l'opéra, la musique contemporaine ou le rock) ou d'oeuvres spécifiques (notamment celles de Mozart ou de Wagner). Certains chapitres permettent également de faire le point sur la législation des spectacles dans les établissements de jeux, l'architecture des bâtiments et leur fonctionnement économique. L'imaginaire des musiques de casino (chez Marcel Proust ou au cinéma) se voit aussi ausculté. La compilation de ces recherches inédites offre un large panorama du phénomène. En s'appuyant sur les exemples de Deauville, Cabourg, Vichy, Saint-Malo, Cannes, Boulogne-sur-Mer, Aix-les-Bains, Les Sables-d'Olonne, Royan, Cauterets ou encore Aix-en-Provence, ce livre propose une histoire de la musique en France qui ne reste pas obnubilée par Paris.