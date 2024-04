Lieux communs

Polar, fiction et poésie se côtoient dans cette pièce de théâtre qui éclate les genres. A partir d'un fait divers fictif, Baptiste Amann cherche à démêler les rouages qui sous-tendent les féminicides. Réaffirmant que la littérature est le lieu du pardon et de la réflexion, l'auteur restaure l'humanité des individus particuliers, perdue dans la fureur médiatique et politique, qui instrumentalise les tragédies.