Le prof parfait n'existe pas ! 500 conseils très pratiques pour gérer le quotidien et l'inattendu à l'école primaire, Edition

Tout ce que vous n'avez pas appris en INSPE ou qu'on ne vous a pas dit lors du speed dating... Le métier de professeur des écoles est un métier génial, à condition d'y être préparé. Débutant, vous êtes d'attaque pour la rentrée, mais n'avez reçu que peu de conseils pratiques lors de votre formation. Expérimenté, vous changez de niveau ou d'école cette année. Vous avez besoin d'astuces pour vous lancer ou gagner du temps. Passionné, vous souhaitez améliorer votre organisation ou renouveler vos pratiques. Le prof parfait n'existe pas ! est fait pour vous. Organisé en 7 chapitres (préparer son année scolaire, réussir son mois de septembre, avoir la bonne posture, conduire des séances, emmener sa classe à l'extérieur, vivre ensemble, nouer une relation de qualité avec les parents), vous y trouverez des fiches pratiques débordant de conseils concrets et d'exemples parlants. Avec plus de 500 conseils de terrain, des questions-réponses, des sites-ressources et une pointe d'humour pour dédramatiser, Le prof parfait n'existe pas ! est le guide de survie indispensable à avoir avec soi.