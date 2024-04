La ronde des saisons Tome 3 & 4 . Edition collector

Quatre jeunes femmes scellent un pacte pour s'aider mutuellement à trouver un mari... quel qu'en soit le prix. Evangeline Jenner sait que sa timidité et son bégaiement l'empêchent de trouver un époux. Hélas, il lui en faut pourtant un si elle veut échapper aux griffes de sa famille ! La solution à ses problèmes pourrait s'appeler lord Saint-Vincent, le plus grand débauché de Londres. Une union les arrangerait tous les deux : il est endetté ; elle est riche. Et après tout, sa liberté vaut bien de vendre son âme au diable... Daisy Bowman a beau être plus rêveuse que sa soeur Lilian, elle n'en partage pas moins le caractère bien trempé. Exaspéré, son père lui lance un ultimatum : trouver un mari anglais ou épouser son associé, Matthew Swift. Guère enchantée par l'idée, Daisy ignore que M. Swift a bien changé depuis leur dernière rencontre.