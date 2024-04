Droit & Economie Tle STMG

Une collection qui couvre l'ensemble du programme de droit et d'économie, idéale pour préparer les élèves au bac et à jour de l'actualité. - Un contenu à jour de l'actualité économique et juridique - Une préparation active à l'épreuve écrite du Bac : une activité dédiée dans chaque chapitre, des pages "Objectif Bac" à la fin de chaque thème - Un entraînement au Grand Oral - Des fiches méthodeéconomiques, juridiques et transversales pour s'approprier les techniques à maîtriser - Des entrées de chapitres dynamiquesà exploiter par le visuel et/ou la vidéo - Des synthèses visuelles, enrichies de versions rédigée, audio et vidéo - Des activités pour mobiliser les compétences arithmétiques, orales et rédactionnellesCe manuel est enrichi de ressources numériques gratuites foucherconnect : vidéos, synthèses rédigées, audio et vidéo, quiz interactifs.