Transes N° 27, avril 2024 : Hypose et souffrance au travail

La Revue de l'hypnose et de la santé, revue de tous les praticiens en hypnose clinique et hypnothérapie, est un véritable outil de formation et d'accompagnement, La Revue de l'hypnose et de la santé est structurée en 5 grandes rubriques : ATELIERS PRATIQUES : la boîte à outil de votre pratique professionnelle CLINIQUES : une mise en pratique contextualisée et illustrée de techniques et outils spécifiques à l'hypnose ECHOS DE LA SCIENCE : une sélection des meilleurs articles scientifiques, résumés et analysés DOSSIER : trois regards sur une nouvelle thématique à chaque numéro OUVERTURES : Vues d'ailleurs, une ouverture aux thérapies complémentaires ; Figures de l'hypnose, une présentation des grands noms de la discipline ; Mots d'auteurs, une présentation d'un écrivain et de ses ouvrages... Pour aller plus loin, un ABECEDAIRE avec chaque trimestre un mot clé, un outil propre au champ de l'hypnose thérapeutique expliqué et analysé. Centrée sur une pratique professionnelle et opérationnelle de l'hypnose, La Revue de l'hypnose et de la santé est un outil qui vous accompagnera au quotidien dans la prise en charge de vos patients.