Comprendre les IG bas

Découvrez dans cet ouvrage l'essentiel pour vous lancer dans l'alimentation IG bas et profiter de ses bienfaits : - Des explications pour comprendre le régime IG bas et ses bénéfices santé. - Le mode d'emploi pour cuisiner et manger IG bas au quotidien : le tableau des index glycémiques, les aliments à privilégier, la liste de courses idéale... - Des conseils pour bien composer ses repas IG bas, chez soi ou au restaurant. - 15 recettes savoureuses et gourmandes pour vous aider à mettre en place une alimentation IG bas.