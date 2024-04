Les chemins de la liberté. Lectures de Jean-Marie Apostolidès

Imaginez un envers méconnu de Jean-Paul Sartre : un écrivain dont l'autobiographie serait celle d'un cancre et non d'un génie, un sociologue au lieu d'un philosophe, un lecteur qui à Flaubert, Baudelaire et Genet, préfèrerait Corneille, Rostand et Hergé, un dramaturge qui non content de se salir les mains, ferait donner sa pièce dans les latrines d'une prestigieuse université américaine... Jean-Marie Apostolidès (1943-2023) n'a certes pas connu la gloire du pape de l'existentialisme : il a en revanche choisi très tôt de ne jamais pontifier. Son oeuvre mérite ainsi toute notre attention : courant du Grand Siècle à mai 68, de la Saint-Barthélemy à Guy Debord, elle trace dans la pensée contemporaine un chemin d'exception, ouvrant à une compréhension renouvelée des révolutions morales qui infléchirent les trajectoires historiques des sociétés d'hier, et qui forgeront celles de demain. Avec les contributions de : Jean-Marie Apostolidès, Benito Barja, Sandrine Berrégard, Jérôme Cabot, Joëlle Chambon, Ninon Chavoz, Corinne Grenouillet, Caroline Julliot, Anthony Mangeon, Rocío Munguía Aguilar, Benoît Peeters, Bianca Romaniuc-Boularand, Sylvano Santini, Franck Salaün, Anthony Saudrais, Jennifer Tamas.