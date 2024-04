Tout le droit et les mécanismes de l'indemnisation chômage après la création de France travail expliqués en un seul ouvrage par un spécialiste. L'indemnisation chômage constitue un monde juridique en soi. Sa complexité de façade s'explique par l'histoire de sa construction et la stratification des différentes évolutions réglementaires successives. Cet ouvrage en offre une vision claire à jour des dernières réformes en matière d'indemnisation du chômage en France. Il a vocation à apporter des réponses aux questions pratiques et d'illustrer les profondes transformations intervenues ces quinze dernières années. Il présente l'ensemble des notions de base, explique avec la précision nécessaire les règles applicables et démine les fausses informations susceptibles de circuler sur ce thème ayant régulièrement enrichi l'actualité sociale. Points forts de l'ouvrage : 1/ Contenu : l'ouvrage présente l'indemnisation chômage après la transformation de Pôle emploi en France Travail, ses mécanismes. 2/ L'auteur : Pierre-Edouard Tater est adjoint au sein de la Direction de l'indemnisation et de la réglementation et a participé aux travaux relatifs aux dernières réformes gouvernementales. 3/ Un ouvrage à jour de la loi pour le plein emploi et la création de France travail. 4/ Une exclusivité LexisNexis.