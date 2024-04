Warriors Tome 2 : Le jour où j'ai compris

Secrets, tensions : la victoire est en péril... L'arrivée d'Aurélian a bousculé toute la dynamique collective des WARRIORS et surtout le capitaine, Léo. Entre les deux garçons, la tension est électrique, et l'annonce du prochain match qui les opposera à l'ancienne équipe d'Aurélian n'arrange rien. Pourtant, lorsqu'ils sont seuls, Léo et Aurélian sont incapables de résister au désir qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. Ils décident, bien entendu, de cacher leur relation au reste de l'équipe pour donner une chance à l'amour. Mais pourront-ils se faire confiance longtemps ? Hanté par son passé, Léo est perturbé et finit par perdre la confiance de toute l'équipe. Il est mis à pied et déchu de son poste de capitaine. Aurélian, lui, ne supporte pas les mensonges de Léo et doit gérer de graves problèmes familiaux. La pression est telle qu'il finit par rompre. Les WARRIORS pourraient bien perdre le championnat... Léo et Aurélian parviendront-ils à se relever ensemble et mener leur équipe vers la victoire ?