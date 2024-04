Un amour profond

Une maman baleine met au monde un tout-petit et lui fait prendre son premier souffle à la surface de l'eau. Ensemble, ils entament un long voyage où elle le guide, le nourrit et l'instruit... jusqu'à ce qu'il soit grand et fort. Vient alors le moment de la séparation. Mais où qu'il aille, le chant d'amour de sa mère résonne dans tout l'océan.