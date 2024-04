Jusqu'à la source. Les visages de la Durance

Un road trip le long de la Durance qui permet d'aborder la question du partage de l'eau de façon sérieuse et drôle à la fois Tour à tour sauvage ou domestiquée la Durance prend sa source dans les Hautes-Alpes près de Montgenèvre avant de nourrir le Rhône 323 kilomètres plus au sud près d'Avignon C'est ce qu'expliquent les livres de géographie Mais qu'en disent ses riverains Pour réaliser ce docu-fiction Emmanuelle Piton et Stéphanie Lacombe ont décidé de la remonter à contre-courant jusqu'à sa source donc et de dresser les portraits de ceux qui habitent autour et la font vivre Car elle est l'eau qui nourrit la terre et les hommes fait tourner les turbines des usines hydroélectriques et attire sur les berges des lacs qu'elle alimente touristes et sportifs C'est aussi celle qui sort de son lit pour ravager parfois des quartiers entiers Qu'elle terrifie ou qu'elle fascine tout le monde a quelque chose à en dire&NewLine ; Parmi les rencontres marquantes de ce road trip - Michel la mémoire de Graveson qui connaît par coeur le trajet souterrain de la roubine des Moulins un canal alimenté par la Durance qui serpente sous la ville Il conduit les auteures sur ses traces invisibles le 14 juillet alors qu'une soirée mousse très généreuse en mousse inonde une centaine d'enfants ravis - Henri un sourcier capable de trouver l'emplacement d'une source en Afrique en regardant une simple photo - Alexandre ancien champion de France de kayak freestyle et créateur de l'Outdoormix Festival raconte comment à l'instar de son père il y a trente ans à l'Argentière-la-Bessée il "met des cailloux dans la rivière" et la redessine pour améliorer les spots de sports d'eaux vives